Военные Мьянмы помиловали более 23 тыс. заключенных

ТАСС, 12 февраля. Мьянманские военные в пятницу объявили о помиловании более 23 тыс. заключенных. Об этом со ссылкой на заявление главнокомандующего вооруженными силами страны генерала Мин Аун Хлаина сообщило агентство Reuters.

В заявлении указывается, что решение о помиловании заключенных было принято на фоне того, как страна "строит новое демократическое государство посредством мира, развития и дисциплины, чтобы превратить заключенных в достойных граждан и удовлетворить общество".

Уточняется, что помилование коснется 23 314 заключенных, в том числе 55 иностранцев.

1 февраля военные Мьянмы объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. В стране работает с перебоями интернет, отключены государственные телеканалы.