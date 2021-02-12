СМИ: армия Китая вывела 200 танков из Восточного Ладакха

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 февраля. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая в четверг вывела 200 танков из зоны соприкосновения с индийскими войсками в Восточном Ладакхе. Об этом в пятницу сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на индийские правительственные источники.

"Индия и Китай приступили к взаимному отводу войск в Восточном Ладакхе утром 10 февраля. В четверг НОАК вывела более 200 основных боевых танков с южного берега пограничного озера Пангонг Цо и разместила не менее 100 тяжелых транспортных средств для переброски из Ладакха другой военной техники", - цитирует издание слова источников.

Они сообщили, что индийская армия также выводит бронетехнику из Ладакха, но при этом сохраняет боеготовность на случай непредвиденных обстоятельств в этом секторе Линии действительного контроля (LAC). Индия и Китай планируют завершить отвод войск с передовых позиций у озера Пангонг Цо к субботе. После этого стороны приступят к переговорам о выводе войск из других районов в Ладакхе.

11 февраля министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил в парламенте, что Нью-Дели и Пекин договорились о разъединении войск на северном и южном берегах озера Пангонг-Цо. При этом он подчеркнул, что Индия не допустит, чтобы "был занят даже сантиметр ее территории". "Индия никогда не соглашалась с необоснованными (территориальными) претензиями Китая и всегда заявляла, что двусторонние отношения могут поддерживаться только усилиями с двух сторон", - сказал министр.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх в том числе в районе озера Пангонг-Цо обострилась после того, как в начале мая минувшего года там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, но в ход шли палки и камни. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат. После этого Индия и Китай провели девять раундов переговоров на военном и дипломатическом уровнях о нормализации ситуации в Ладакхе.