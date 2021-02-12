Члену совета белорусской оппозиции Знаку предъявили новые обвинения по двум статьям УК

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максим Знак обвинен еще по двум статьям Уголовного кодекса, в том числе в заговоре с целью захвата власти. Об этом сообщил в пятницу его адвокат Дмитрий Лаевский в Telegram.

"Моему коллеге - адвокату Максиму Знаку 10 февраля предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и еще в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК)", - написал Лаевский. Он пояснил, что это сделано в дополнение "к тому обвинению, которое было с сентября, то есть в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК)".

Знака задержали 9 сентября, затем предъявили обвинение по части 3 статьи 361 УК. Находясь под арестом, он объявлял голодовку в знак протеста. Защита ставила вопрос о незаконности и необоснованности постановления о привлечении Знака в качестве обвиняемого по данной статье, соответствующую жалобу она направляла в генпрокуратуру. Правозащитники признали Максима Знака политзаключенным.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов. Сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет 18 августа с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов. Власти считают его незаконным.