Члену совета белорусской оппозиции Колесниковой предъявили новые обвинения

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова обвинена еще по двум статьям Уголовного кодекса, в том числе в заговоре с целью захвата власти. Об этом в пятницу сообщил штаб представителя белорусской оппозиции Виктора Бабарико в Telegram.

"Марию Колесникову обвиняют также в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК), - сказано в сообщении. - Еще в сентябре ей предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК)".

Ранее в пятницу адвокат другого члена президиума КС белорусской оппозиции Максима Знака сообщил, что его подзащитному также предъявили новые аналогичные обвинения (по ч. 1 ст. 357 УК и ч. 1 ст. 361-1 УК), в дополнение к ч. 3 ст. 361 УК.

Колесникова была задержана в ночь с 7 на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора она была заключена под стражу. По делу о призывах к захвату власти также задержаны член президиума Координационного совета Максим Знак и юрист штаба совета Илья Салей. Правозащитники объявили всех их политзаключенными.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая покинула страну вскоре после выборов. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования. В соответствии с ними победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а Тихановская заняла второе место, набрав 10,12% голосов. В штабе оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета будет обеспечение передачи власти.