В Норвегии заявили, что размещение бомбардировщиков США не нацелено против России

ХЕЛЬСИНКИ, 12 февраля. /ТАСС/. Размещение бомбардировщиков США в Норвегии является естественной частью сотрудничества в рамках НАТО и не направлено на то, чтобы вызывать возмущение со стороны РФ. Об этом заявил в пятницу Норвежскому телеграфному бюро (NTB) глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

"То, что наши союзники проводят у нас учения, является частью принятой Норвегией политики в сфере безопасности и естественно в плане сотрудничества в рамках НАТО. Россия это хорошо знает, реальных причин для возмущения у нее нет", - утверждал министр.

"Речь не идет о создании какой-то американской базы в Норвегии. Американские самолеты будут находиться на норвежской авиабазе в течение короткого, ограниченного по времени периода", - подчеркнул он.

NTB сообщило, что американские бомбардировщики, прибывшие в Норвегию на прошлой неделе, останутся там на месяц.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе Орланд эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков В-1B Lancer в учебно-боевых целях, заявила, что Россия расценивает это как угрозу безопасности в регионе. По ее словам, речь идет о "наращивании военной активности на крайнем севере в непосредственной близости от российских рубежей".