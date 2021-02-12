СМИ: в Мьянме полиция открыла стрельбу для разгона протестующих

БАНГКОК, 12 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Мьянма разогнали акцию протеста против захвата власти военным, проходившую возле Университета Моламьяйн. Как сообщил в пятницу портал The Irrawaddy, задержаны 14 человек.

По его данным, полиция открыла огонь для разгона протестующих в городе Моламьяйн. Согласно информации портала Frontier Myanmar, было произведено порядка шести выстрелов.

Накануне полицейские провели обыски на территории кампуса Университета Моламьяйн, где проходила акция протеста. Отмечается, что участниками общенациональной забастовки являются присоединившиеся к Движению гражданского неповиновения Мьянмы студенты и преподаватели учебного заведения.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Акции протеста проходят во многих городах республики седьмой день подряд.