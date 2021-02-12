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Кризис в Белоруссии

В Минске считают, что посол США получает однобокую информацию о ситуации в Белоруссии

Глава МИД республики Владимир Макей отметил, что "назначенный посол Джули Фишер посетила несколько европейских стран, встречалась с представителями этих стран, а также представителями белорусской оппозиции"

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Белоруссии непонятен однобокий подход назначенного посла США Джули Фишер к получению информации о происходящих в стране процессах. Об этом заявил журналистам в пятницу глава белорусского МИД Владимир Макей, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы обратили внимание, что назначенный посол Джули Фишер посетила несколько европейских стран, встречалась с представителями этих стран, а также представителями белорусской оппозиции", - сказал Макей.

"С одной стороны, это понятно: есть желание получить больше информации до прибытия в Беларусь о происходящих внутри и вокруг Беларуси событиях и процессах. С другой стороны, непонятна однобокая ориентация на получение информации", - добавил глава МИД Белоруссии.

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БелоруссияСШАМакей, Владимир ВладимировичКризис в Белоруссии
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