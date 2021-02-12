В Минске считают, что посол США получает однобокую информацию о ситуации в Белоруссии

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Белоруссии непонятен однобокий подход назначенного посла США Джули Фишер к получению информации о происходящих в стране процессах. Об этом заявил журналистам в пятницу глава белорусского МИД Владимир Макей, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы обратили внимание, что назначенный посол Джули Фишер посетила несколько европейских стран, встречалась с представителями этих стран, а также представителями белорусской оппозиции", - сказал Макей.

"С одной стороны, это понятно: есть желание получить больше информации до прибытия в Беларусь о происходящих внутри и вокруг Беларуси событиях и процессах. С другой стороны, непонятна однобокая ориентация на получение информации", - добавил глава МИД Белоруссии.