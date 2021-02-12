Мюнхенская конференция состоится в очном формате в ближайшие месяцы

БЕРЛИН, 12 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Мюнхенская конференция по безопасности - 2021 (MSC) пройдет в очном формате в течение ближайших месяцев. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель форума Тереза Фукс.

"Мюнхенская конференция по безопасности состоится в течение ближайших месяцев", - отметила она. Фукс пояснила, что мероприятие, которое пройдет 19 февраля, "не замещает собой MSC 2021". По ее словам, речь идет лишь о "специальной версии" конференции.

В четверг агентство DPA сообщило, что Мюнхенская конференция по безопасности - 2021 якобы пройдет в онлайн-формате 19 февраля и что свое участие в ней подтвердил президент США Джо Байден.

"Я подтверждаю, что президент [США] Джо Байден примет в ней участие", - сообщила Фукс. Она также отметила, что программа мероприятия будет опубликована в течение пятницы.

Изначально конференция должна была пройти в период с 19 по 21 февраля, однако впоследствии была перенесена на неопределенный срок. Среди выступающих 19 февраля заявлены, помимо Байдена, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, бывший госсекретарь США Джон Керри. Пока неясно, примет ли участие в конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков.