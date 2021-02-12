Минск удивлен высказываниями послов стран ЕС по поводу ситуации в Белоруссии

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что удивлен позицией послов стран Евросоюза, которые в неподобающем для дипломатов тоне высказывают мнение о происходящих в республике процессах и событиях.

"Я внимательно отслеживаю некоторые посты, опять-таки, послов Евросоюза, когда они с ерничаньем говорят о некоторых моментах внутриполитического развития. Меня это удивляет, просто удивляет", - сказал Макей журналистам в пятницу.

Он напомнил, что задача дипломатов - давать объективную информацию. "Человек [посол], который послан сюда, чтобы давать объективную информацию, он язвительно говорит о государственной политике Республики Беларусь. <...> Ради бога, посмотрим, надо ли реагировать. Может быть, кто-то и хочет, чтобы мы отреагировали и приняли какие-то жесткие меры", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Макей отметил, что такие действия говорят о профессиональном и человеческом уровне того или иного руководителя диппредставительства Евросоюза. "Не хотят они воспринимать, или понимать, или принимать это собрание [Всебелорусское народное собрание] - ради бога, это на их совести. Здесь [на ВНС] будет выработан тот курс, который будет определен народом, и в конечном итоге, белорусский народ будет решать, что правильно, что неправильно, и предлагать перспективы дальнейшего развития государства", - заявил глава МИД Белоруссии.

В Минске 11-12 февраля проходит Всебелорусское народное собрание. На форуме подводят итоги прошедшей пятилетки и рассматривают программу социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы.