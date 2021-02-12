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Кризис на Украине

Мирошник: Киев отказался от урегулирования в Донбассе ради своих политических бонусов

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы считает, что одним из способов поднятия упавшего рейтинга президента Украины Владимира Зеленского может быть "отстаивание национальных интересов" страны в Донбассе

ЛУГАНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Киев полностью отказался от мирного урегулирования в Донбассе ради получения политических бонусов. Об этом в пятницу, в шестую годовщину подписания минских соглашений, заявил ТАСС представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Последний год минского процесса - это полный отказ Киева от урегулирования в пользу поиска собственных политических бонусов", - сказал он.

Мирошник напомнил, что в ходе избирательной кампании нынешний президент Украины Владимир Зеленский обещал принести мир и урегулировать внутриукраинский конфликт в Донбассе. Но "Владимир Александрович легко забыл о своих обещаниях самостоятельно или из-за страха перед радикалами, поэтому вопрос мирного урегулирования при нем решается не быстрее, чем при [предыдущем президенте Украине Петре] Порошенко". А одним из способов поднятия упавшего до критических значений из-за провальной экономической политики рейтинга Зеленского может быть "отстаивание национальных интересов Украины в Донбассе".

"Зеленскому нужен рейтинг, а не урегулирование конфликта", - уверен Мирошник.

Саммит без результатов

Мирошник отметил, что в течение прошедшего года не удалось реализовать решения состоявшегося в декабре 2019 года саммита "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия). "Два прошедших после парижского саммита обмена пленными были начаты, но не закончены. Подавляющее большинство переданных республикам [Донбасса] людей так и остались под следствием, в розыске и с непогашенными судимостями. Закономерно, что процесс заблокирован", - сказал он.

Представитель ЛНР напомнил, что предусмотренный решением саммита "режим прекращения огня был введен, но продержался не больше месяца, и Киев отказался от своих обязательств". Как отметил Мирошник, "за "режимом тишины", который считается только начальной точкой урегулирования, ничего не последовало - ни разведения сил и средств, ни шагов по политическому урегулированию, только постепенная эскалация военных действий".

По словам представителя ЛНР в политической подгруппе, "завершение "минского года" принесло откровенный отказ [Киева] от минских обязательств".

"Сначала в виде принятия постановления Верховной рады [Украины] о выборах, где делается попытка пересмотра сроков передачи границы и условий проведения выборов. Потом "план Кравчука", на три четверти противоречащий минским соглашениям. И итог - презентация проекта закона о переходном правосудии, предполагающего вместо урегулирования по минским соглашениям - зачистки, люстрации и ограничение гражданских прав вместе с введением колониальной администрации", - пояснил Мирошник.

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы уверен, что проводимый украинским руководством "тренд не сулит ничего обнадеживающего в плане достижения урегулирования" ситуации в Донбассе. "На повестке - все новые и новые военные провокации Киева и все более радикальные политические проекты и заявления, которые Западом просто не будут замечены", - считает он. Мирошник указал на "откровенное стремление Киева к отказу от политико-дипломатического способа разрешения конфликта и нагнетание ситуации при молчаливой и не очень поддержке Запада".

Минские соглашения

Основой урегулирования конфликта в Донбассе является комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), подписанный участниками контактной группы 12 февраля 2015 года. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение местных выборов в этом регионе. До сих пор этот план остается нереализованным, в том числе из-за позиции украинской стороны, которая, вопреки очередности, установленной минскими соглашениями, отказывается от выполнения политических пунктов до момента урегулирования вопросов безопасности.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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