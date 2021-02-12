Конституционная комиссия подготовит изменения в конституцию Белоруссии в 2021 году

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Изменения в конституцию Белоруссии будут разработаны в течение нынешнего года, для их подготовки будет создана конституционная комиссия. Об этом говорится в резолюции, принятой в пятницу Всебелорусским народным собранием (ВНС).

"В сфере общественно-политического развития одобрить предложения по созданию конституционной комиссии, в состав которой войдут представители госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. Данной комиссии в 2021 году разработать предложения по изменению конституции Республики Беларусь для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум", - отмечается в резолюции.

Делегаты собрания одобрили предложения по "обеспечению участия широких слоев населения в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики". Также резолюцией предлагается признать "Всебелорусское народное собрание высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса".

Принятием резолюции делегаты ВНС одобрили основные положения программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы, поддержав ее главную цель - "обеспечение социальной стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики".

Кроме того, участники собрания одобрили предложения по "перераспределению полномочий между государственными органами, в том числе органами местного управления и самоуправления, усилению роли политических партий". В документе также говорится о "поддержке созидательных инициатив гражданского общества, направленных на решение конкретных социально-экономических проблем, повышение качества жизни людей".

Предполагается, что принятая резолюция будет направлена президенту страны для рассмотрения и принятия необходимых решений.