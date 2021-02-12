В МИД Германии заявили, что считают странными высказывания Лаврова об отношениях с ЕС

БЕРЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Германия считает заявления главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва не исключает разрыва связей с ЕС, странными и непонятными. С таким утверждением выступила в пятницу на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.

"Что касается высказываний российского министра, я могу сказать, что эти слова, на наш взгляд, являются действительно странными и непонятными", - сказала она. Зассе напомнила, что глава МИД ФРГ Хайко Маас в среду в Бундестаге заявил о заинтересованности Берлина в кооперации с Россией. "В этой связи высказывания главы МИД [РФ Сергея] Лаврова действительно удивляют", - добавила Зассе.

Ранее в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Брюсселем, если ЕС будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.