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Лукашенко предложил совместить референдум по конституции с местными выборами

Согласно календарю выборов и референдумов, выборы депутатов местных советов 29-го созыва должны пройти в Белоруссии не позднее 18 января 2022 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко EPA-EFE/PAVEL ORLOVSKIY/POOL
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© EPA-EFE/PAVEL ORLOVSKIY/POOL

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил совместить референдум по изменению конституции с местными выборами.

"Убежден, что мы на новый проект конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие с местными выборами. Думаю, это будет нормально. Это будет экономия определенная средств", - сказал Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания в пятницу.

По его словам, после принятия конституции необходимо будет внести изменения в большой массив законов и законодательных актов.

Согласно календарю выборов и референдумов, выборы депутатов местных советов 29-го созыва должны пройти в Белоруссии не позднее 18 января 2022 года.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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