Участников из РФ нет среди заявленных спикеров онлайн-мероприятия Мюнхенской конференции

БЕРЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) опубликовала список спикеров на онлайн-мероприятии форума, которое состоится 19 февраля и которое называют "специальной версией MSC". Оно начнется в 18:00 мск, сообщается в пятницу на сайте MSC.

Организаторами заявлены президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, бывший госсекретарь США Джон Керри, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Представителей России среди участников нет. В то же время в сообщении форума отмечается, что возможны изменения программы и списка. Организаторы подчеркнули, что основной темой мероприятия станет обновление трансатлантического сотрудничества. Они также подтвердили приверженность планам провести конференцию по безопасности в очном формате в течение 2021 года.

Ранее представитель форума Тереза Фукс сообщила ТАСС, что конференция "состоится в течение ближайших месяцев".

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков.