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Лукашенко: парламент Белоруссии определит наказания за организацию массовых беспорядков

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что парламент республики в ближайшее время примет законы для определения наказания за организацию массовых беспорядков, провокаций и правонарушений.

"Законодательство по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений. Нравится это кому-то или нет - процесс запущен. Мною поручено разным структурам, органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов <...>. Люди должны видеть эти документы в виде законов. Поэтому в ближайшее время парламент примет соответствующее законы", - сказал он, выступая в пятницу на Всебелорусском народном собрании.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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