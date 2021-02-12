Брюссель принял к сведению заявления Лаврова об отношениях с Евросоюзом

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Евросоюз принял к сведению заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который ранее не исключил разрыва связей Москвы с Брюсселем, если он продолжит вводить экономические санкции против России. Об этом заявил в пятницу официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"ЕС принял к сведению заявление главы МИД России об отношениях с Евросоюзом. Также мы принимаем к сведению разъяснения со стороны Кремля, мы будем обсуждать это в Совете ЕС, - отметил он. - Мы обычно не комментируем заявления политиков в СМИ. Однако мы обычно отвечаем не на заявления политиков в СМИ, а на конкретные действия, которые предпринимают третьи страны в ответ на внешнеполитические действия ЕС", - отметил он.

"Россия уже дала достаточно четко понять, что она не хочет идти к нормализации отношений с Евросоюзом, в том числе в ходе последнего визита в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля", - заявил он.

Ранее в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Брюсселем, если ЕС будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД России, пояснил, что "средства массовой информации ставший сенсационным заголовок (о словах Лаврова) подают без контекста". По мнению представителя Кремля, "это большая ошибка средств массовой информации, это ошибка, которая именно меняет смысл".

"Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого (разрыва связей с ЕС), мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути (введения санкций с риском для российской экономики), то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему", - пояснил пресс-секретарь главы государства.