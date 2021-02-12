В МИД Йемена сообщили об атаке хуситов на город Мариб

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Военизированные формирования хуситов обстреляли жилые кварталы города Мариб (административный центр одноименной провинции), в результате погибли четыре мирных жителя, еще 12 ранены. Об этом говорится в заявлении МИД Йемена, которое поступило в распоряжение ТАСС от посольства республики в РФ.

"Военизированные формирования хуситов продолжают агрессию в провинции Мариб, где проживают миллионы граждан, большинство из которых являются внутренне перемещенными лицами из районов, контролируемых хуситами. Повстанцы-хуситы в течение 48 часов обстреляли жилые кварталы города Мариб восемью баллистическими ракетами, в результате чего были убиты четыре мирных жителя и ранены еще 12", - говорится в документе.

В МИД Йемена отметили, что резкая эскалация со стороны хуситов произошла в ответ на "позитивную реакцию правительства" на призывы международного сообщества прекратить войну и достичь мира, "что подтверждает отказ повстанцев услышать эти призывы". "Министерство призывает международное сообщество оказать максимальное давление на военизированные формирования хуситов и иранское правительство, чтобы остановить агрессию и военную эскалацию, а также положить конец нарушениям и преступлениям на всей территории Йемена", - указывается в заявлении.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.