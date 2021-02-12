Госдеп: санкции являются "одним из многих инструментов" в ситуации с Nord Stream 2

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Власти США продолжат следить за деятельностью, направленной на завершение строительства газопровода "Северный поток - 2", считая санкции "одним из многих важных инструментов" в этой ситуации. Такую позицию представитель американского Госдепартамента повторил ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать публикацию немецкого издания Der Spiegel, в которой утверждается, что представители ЕС, компетентных министерств ФРГ, а также эксперты по трансатлантическим отношениям обсуждают между собой и ведут диалог с американской стороной касательно "стратегического общего пакета" предложений, которые бы удовлетворили Вашингтон и заставили его отказаться от санкций против проекта.

"Мы будем мониторить деятельность по завершению [строительства] или сертификации газопровода и, если такая деятельность будет иметь место, принимать решение о применимости санкций. Санкции - это лишь один из многих важных инструментов", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Ранее Госдеп уже выступал с аналогичным заявлением.