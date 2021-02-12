На Украине решили через суд лишить лицензий телеканалы, подпавшие под санкции

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение обратиться в суд с просьбой лишить лицензий на вещание телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, в отношении которых ранее были введены санкции. Об этом сообщило в пятницу издание "Страна" со ссылкой на совместное заявление телеканалов.

"Нацсовет сегодня принял решение обратиться в суд с требованием аннулировать лицензии на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Это решение было принято вслед за незаконным указом президента [Украины Владимира] Зеленского о закрытии трех телеканалов", - говорится в сообщении.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. После этого радикалы начали требовать закрыть еще два телеканала - "Наш" и "Интер" - и периодически блокируют офисы этих каналов.