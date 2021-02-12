Уганда обвинила Евросоюз во вмешательстве в свои внутренние дела

ПРЕТОРИЯ, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Уганды обвинили Евросоюз во вмешательстве в свои внутренние дела после того, как Европарламент рекомендовал ввести санкции против физических лиц и организаций, которые, по мнению евродепутатов, виновны в нарушении прав человека во время подготовки и проведения в Уганде 14 января президентских выборов. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя правительства Уганды Офвоно Опондо.

"Мы считаем принятую Европарламентом резолюцию против Уганды несбалансированной и необъективной", - заявил Опондо. Он добавил, что еще предстоит выяснить причины подобной позиции депутатов.

Избирательная комиссия Уганды 16 января объявила, что победу на президентских выборах одержал действующий глава государства Йовери Кагута Мусевени, получив поддержку 5,8 млн избирателей (58,64% поданных голосов). Его главный конкурент и лидер оппозиции Боби Вайн оказался на второй позиции, за него проголосовали 3,47 млн избирателей (34,83%). В выборах участвовали 11 кандидатов. Вайн подал 1 февраля иск в Верховый суд страны с требованием отменить результаты выборов главы государства. Он утверждает, что в ходе голосования были допущены многочисленные нарушения.

Европарламент на заседании 11 февраля принял резолюцию в отношении проведенных в Уганде президентских выборов, отметив, что они не были "ни демократическими, ни прозрачными". Одновременно евродепутаты потребовали введения санкций против конкретных лиц и организаций, "ответственных за нарушения в Уганде прав человека".