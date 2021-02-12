Reuters: администрация Байдена начала проверку с целью закрытия тюрьмы Гуантанамо

ТАСС, 12 февраля. Администрация президента США Джо Байдена начала процедуру официального рассмотрения будущего спецтюрьмы на базе Гуантанамо. Как сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме, целью процедуры является закрытие пенитенциарного объекта.

По данным двух источников Reuters, официальный документ о пересмотре судьбы объекта может быть подписан в ближайшие недели или месяцы.

По оценке Reuters, маловероятно, что инициатива Белого дома приведет к немедленному закрытию тюрьмы в Гуантанамо. Агентство предполагает, что администрация Байдена может объявить о возобновлении политики, направленной на закрытие тюремного объекта. В январе 2017 года 45-й президент США Дональд Трамп заявил о решении отменить указ его предшественника Барака Обамы о закрытии спецтюрьмы.

В свою очередь пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) США Эмили Хорн заявила в беседе с Рейтер, что СНБ проводит оценку текущего положения дел в отношении спецтюрьмы. "СНБ будет тесно сотрудничать с министерством обороны , Госдепартаментом и министерством юстиции, чтобы добиться прогресса в закрытии объекта GTMO (Гуантанамо - прим. ТАСС), а также будет проводить тесные консультации с Конгрессом США", - сказала Хорн.

Спецтюрьма США в Гуантанамо расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы здесь был фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента США Джорджа Буша - младшего. В период с ноября 2001 года по март 2002 года администрацией Буша был издан ряд указов, касающихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определения их статуса и создания специальных судебных органов - военных комиссий, находившихся в ведении министерства обороны. Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное учреждение.