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Сторона защиты на процессе в Сенате назвала импичмент Трампа актом "политической мести"

Адвокаты экс-президента также заявили, что процесс противоречит Конституции Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Процесс импичмента в отношении бывшего президента США Дональда Трампа противоречит Конституции Соединенных Штатов, представляет собой "политическую месть" и еще больше разделяет страну. С таким утверждением сторона защиты выступила в пятницу на проходящем в Сенате Конгресса США процессе в рамках импичмента.

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"Статья импичмента <...> - это несправедливый и явно неконституционный акт политической мести. <...> Это ужасное нарушение конституции еще больше разделяет нашу страну, когда мы должны пытаться объединиться вокруг общих приоритетов. Как и любая другая политически мотивированная охота на ведьм, которой занимались левые в последние четыре года, этот импичмент полностью оторван от фактов, свидетельств и интересов американского народа. Сенат должен быстро и решительно проголосовать за то, чтобы его отклонить", - сказал представляющий интересы Трампа адвокат Майкл ван дер Вин.

Процесс в рамках импичмента в отношении Трампа идет в Сенате четвертый день. В среду и четверг свои доводы приводили обвинители, в пятницу началось выступление стороны защиты.

 

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