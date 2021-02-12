Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока - 2"

ТАСС, 12 февраля. Американские сенаторы Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо) и Джин Шахин (демократка, от штата Нью-Гэмпшир) призвали в пятницу президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, законодатели направили главе государства соответствующее письмо.

"Нас обеспокоили сообщения СМИ о том, что правительство Германии выдвинуло предложение, в соответствии с которым Соединенным Штатам предлагается пренебречь установленными законом санкциями", - цитирует Bloomberg сенаторов. "Отношения США с Германией - краеугольный камень трансатлантического альянса. Но позволить завершить "Северный поток - 2" - неконструктивный шаг для этого партнерства", - отмечается в послании.