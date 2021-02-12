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Марио Драги согласился возглавить новое правительство Италии

Бывший глава Европейского центрального банка также объявил состав нового правительства
Марио Драги AP Photo/Andrew Medichini
Описание
Марио Драги
© AP Photo/Andrew Medichini

РИМ, 12 февраля. /ТАСС/. Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги дал согласие возглавить новое правительство Италии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба президентского Квиринальского дворца после встречи Драги с главой государства Серджо Маттареллой, который 3 февраля поручил ему формирование кабинета после отставки Джузеппе Конте.

"Президент Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги, давшим окончательное согласие на то, чтобы возглавить правительство, состав которого представил главе государства", - проинформировала пресс-служба.

Этому предшествовала целая серия консультаций с политическими партиями, большинство которых выразило поддержку Драги. Церемония приведения к присяге состоится в субботу в 12:00 (14:00 мск).

Посты в новом правительстве

Ряд министров из предыдущего кабинета подавшего в отставку Джузеппе Конте сохранили свои посты в новом правительстве Марио Драги. Его состав объявил в пятницу новый премьер.

"Министр иностранных дел - Луиджи Ди Майо, министр внутренних дел - Лучана Ламорджезе, министр здравоохранения - Роберто Сперанца", - объявил Драги. Кроме того, Дарио Франческини останется министром культуры, у которого будут немного изменены функции. Пост министра обороны сохранил Лоренцо Гуерини.

Теги
ИталияДраги, МариоКонте, Джузеппе
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