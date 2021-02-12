Заместителя пресс-секретаря Белого дома временно отстранили от работы за хамство

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Ти Джей Дакло подвергся дисциплинарному взысканию за неподобающее поведение в отношении корреспондентки газеты Politico Тары Палмери.

Как написала в пятницу на своей странице в Twitter пресс-секретарь президента США Джен Псаки, Дакло с согласия начальника аппарата сотрудников Белого дома Рона Клайна на неделю отстранен от работы без сохранения содержания. "Кроме того, он больше не будет работать ни с какими репортерами Politico после возвращения", - отметила Псаки. По ее словам, Дакло не только извинился перед Палмери, но и отправил ей "личное послание", в котором выразил "глубокое сожаление" по поводу случившегося. Псаки подтвердила, что поводом для разбирательства стал разговор на повышенных тонах между Дакло и Палмери, касавшийся его личной жизни.

Согласно сведениям американской печати, Дакло требовал от Палмери отказаться от подготовки материала о его романтической связи с корреспонденткой новостного интернет-портала Axios Алекси Маккэммонд. Заместитель официального представителя американского лидера, как передают вашингтонские СМИ, в том числе угрожал Палмери и допустил хамские высказывания в ее адрес. "Я вас уничтожу", - сказал сотруднице Politico Дакло, имея в виду репутацию Палмери. Конфликт начался еще в день инаугурации президента США Джо Байдена (20 января) и привел к тому, что редколлегия Politico обратилась к руководству аппарата Белого дома.