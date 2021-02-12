Белый дом подтвердил планы администрации США закрыть тюрьму Гуантанамо

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила приверженность нынешней американской администрации закрытию спецтюрьмы на базе Гуантанамо на Кубе, однако данный вопрос продолжает обсуждаться различными ведомствами.

"Это определенно наши цель и намерение. Мы по-прежнему находимся в процессе изучения вопроса, как это должно работать в рамках взаимодействия ведомств, - сказала она в пятницу на брифинге. <...> Многие ведомства участвуют в обсуждении данных шагов".

Как сообщило ранее в пятницу со ссылкой на два источника агентство Reuters, администрация президента США Джо Байдена приступила к рассмотрению будущего спецтюрьмы на базе Гуантанамо, а официальный документ о ее судьбе может быть подписан в ближайшие недели или месяцы. В январе 2017 года 45-й президент США Дональд Трамп заявил о решении отменить указ своего предшественника Барака Обамы о закрытии объекта.

Спецтюрьма расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы там находился фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша - младшего. В период с ноября 2001 года по март 2002 года эта администрация издала ряд указов, касавшихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определения их статуса и создания специальных судебных органов - военных комиссий, находившихся в ведении министерства обороны. Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное заведение.