NYT: администрация Байдена намерена добиваться выдачи Ассанжа из Великобритании в США

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Администрация нового американского президента Джо Байдена намерена добиваться экстрадиции из Великобритании в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты The New York Times .

США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. Что известно о деле основателя WikiLeaks

Издание приводит комментарий представителя Министерства юстиции США, которое выполняет также функции генеральной прокуратуры. "Мы продолжаем добиваться экстрадиции", - отметил сотрудник ведомства.

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ему, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим случаем раскрытия секретной информации.

Суд в Лондоне 4 января постановил, что Ассанж не может быть экстрадирован в США из-за существующего риска для его жизни, так как основатель WikiLeaks готов совершить самоубийство, если окажется в американской тюрьме.