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В Госдепе заявили, что США следят за созданием "Северного потока - 2"

Односторонние санкции являются лишь одним из инструментов в арсенале Вашингтона, отметил глава пресс-службы ведомства Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Американская администрация пристально следит за реализацией проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", в связи с чем напоминает, что односторонние санкции являются лишь одним из инструментов в арсенале Вашингтона. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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"Мы продолжаем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода. И если такая деятельность имеет место, мы примем решение о том, применимы или нет санкции", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства, комментируя ситуацию вокруг проекта "Северный поток - 2".

"Однако я бы добавил, что санкции - это лишь один из многих важных инструментов. Мы будем тесно работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы укрепить энергетическую безопасность Европы и принять меры предосторожности на случай того хищнического поведения, о котором мы предупреждали", - отметил Прайс.

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