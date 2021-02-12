В Госдепе заявили, что США следят за созданием "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Американская администрация пристально следит за реализацией проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", в связи с чем напоминает, что односторонние санкции являются лишь одним из инструментов в арсенале Вашингтона. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы продолжаем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода. И если такая деятельность имеет место, мы примем решение о том, применимы или нет санкции", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства, комментируя ситуацию вокруг проекта "Северный поток - 2".

"Однако я бы добавил, что санкции - это лишь один из многих важных инструментов. Мы будем тесно работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы укрепить энергетическую безопасность Европы и принять меры предосторожности на случай того хищнического поведения, о котором мы предупреждали", - отметил Прайс.