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Представитель обвинения на процессе по импичменту оговорилась и призвала оправдать Трампа

Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит сказала, что Дональд Трамп должен быть "осужден и оправдан", однако после она исправила оговорку

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит, выступая в пятницу в Сенате Конгресса США на процессе в рамках импичмента в отношении бывшего президента страны Дональда Трампа, оговорилась и призвала оправдать республиканца. Трансляцию из верхней палаты законодательного органа ведут американские телеканалы.

"У него были все основания знать, что они вооружены, склонны к насилию и готовы действительно драться. <...> И он все равно дал свои указания идти к Капитолию и, цитирую, "сражаться изо всех сил, чтобы остановить кражу [победы на выборах]". <...> Вот почему он должен быть осужден и оправдан", - сказала Плэскит. После этого она развернулась и уже собиралась покинуть трибуну, однако вернулась к микрофону, чтобы исправить оговорку. "И лишен права [занимать государственные посты]", - сказала Плэскит. В зале заседаний был слышен смех.

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат, и во вторник в верхней палате начался процесс в рамках импичмента. Члены Палаты представителей выступают на нем в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Как пояснял ранее лидер демократического большинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности. Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов Сената - минимум 67 из 100. По подсчетам американских СМИ, демократам пока не удается заручиться поддержкой необходимого числа республиканцев в этом деле. При этом для того, чтобы запретить Трампу, в частности, вновь баллотироваться на пост главы государства, будет необходимо простое большинство членов верхней палаты.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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