Британец Карим Хан избран на пост прокурора Международного уголовного суда

ООН, 13 февраля. /ТАСС/. Представитель Великобритании Карим Хан избран прокурором Международного уголовного суда (МУС) на предстоящие девять лет. Об этом свидетельствуют оглашенные в пятницу результаты второго тура голосования Ассамблеи стран - участниц Римского статута МУС.

В первом туре ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимых 62 голосов. Во втором туре за Хана проголосовали 72 государства. На данную должность претендовали еще три кандидата: представители Ирландии Фергал Гейнор (получил 42 голоса), Испании Карлос Кастресана (пять голосов) и Италии Франческо Ло Вой (три голоса).

Хан до последнего времени являлся помощником генсека ООН, специальным советником и руководителем Следственной группы ООН по привлечению к ответственности за преступления, совершенные "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Ираке (ЮНИТАД).

МУС - первый и пока единственный постоянно действующий международный орган для судебного преследования лиц, совершивших наиболее тяжкие преступления. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим Римский статут.