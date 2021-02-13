В США заявили, что намерены усилить давление на лидеров хуситов

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Власти США планируют усиливать давление на лидеров движения "Ансар Аллах" (хуситы), несмотря на его исключение из американского списка террористических организаций. Об этом сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Он подчеркнул, что Вашингтон будет "препятствовать злонамеренной деятельности хуситов". "Мы продолжим поддерживать санкции ООН, введенные в отношении членов "Ансар Аллах", будем продолжать привлекать внимание к дестабилизирующей деятельности движения, а также оказывать давление на движение с тем, чтобы оно изменило свое поведение", - отметил дипломат.

По его словам, власти США будут "внимательно следить за деятельностью лидеров "Ансар Аллах" и активно выявлять лиц, против которых будут вводиться новые санкции". Прайс подчеркнул, что речь идет и о тех, кто несет ответственность за нападения на коммерческие суда в Красном море, а также за обстрелы ОАЭ и Саудовской Аравии. Американские власти, продолжил представитель внешнеполитического ведомства, имеют "дополнительные средства, чтобы продолжать оказывать давление на лидеров хуситов". Он добавил, что США не только "не собираются ослаблять, но и <...> намерены усилить давление на лидеров хуситов, которые хотят угрожать [американским] интересам, атаковать Саудовскую Аравию и расширять масштабы злонамеренного влияния на регион".

"Дело не в том, что мы доверяем хуситам, - пояснил Прайс намерение Госдепартамента исключить движение из перечня. - Мы уделяем большое внимание дипломатии в целом".

В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти с 16 февраля исключают движение "Ансар Аллах" из списка террористических организаций. Это решение было принято американским внешнеполитическим ведомством из гуманитарных соображений. Шеф американской дипломатии при этом пояснил, что санкции в отношении ряда лидеров "Ансар Аллах", введенные ранее, сохраняются.

Политика в отношении Йемена

4 февраля американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия для мирного урегулирования в этой арабской стране. В то же время хозяин Белого дома отметил, что Саудовская Аравия сталкивается с ракетными ударами со стороны поддерживаемых, по мнению Вашингтона, Ираном сил, поэтому США продолжат помогать королевству в защите суверенитета, территориальной целостности и своего народа.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Продолжающаяся война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.