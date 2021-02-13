Два американца обратились в Верховный суд США, чтобы отложить экстрадицию в Японию

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Два гражданина США обратились в Верховный суд, чтобы отложить экстрадицию в Японию, где их подозревают в содействии побегу бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в пятницу в электронную базу суда.

Речь идет о Питере Тейлоре и его отце Майке Тейлоре. В 2020 году Госдепартамент поддержал их экстрадицию в Японию. Адвокаты американцев пытались через суд добиться отмены этого решения. Юристы настаивали на том, что их клиенты могут быть подвергнуты в Японии пыткам и несправедливому обращению. В конце января окружной суд в штате Массачусетс отклонил соответствующее прошение. Адвокаты американцев заявили, что намерены оспорить данное решение в апелляционном суде, но он отказался приостановить процесс экстрадиции до завершения разбирательства.

Теперь Тейлоры добиваются того, чтобы Верховный суд США отменил данное постановление. Адвокаты американцев рассчитывают, что их выдача японским властям будет отложена минимум до конца рассмотрения дела в апелляционном суде. В обращении подчеркиваются, что Тейлоры должны иметь возможность "воспользоваться правом на апелляцию". Ранее ожидалось, что Тейлоров могут выдать Японии уже на этой неделе.

В июле 2020 года прокуратура Токио официально объявила, что обратилась к США с просьбой о выдаче бывшего бойца американского спецназа и его сына, которых подозревают в организации побега Гона из Японии. Запрос был основан на двустороннем соглашении об экстрадиции преступников и объявленных в розыск. Тейлоры были арестованы в США в мае того же года по запросу японских властей.

Японское следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре 2019 года встретились в одной из токийских гостиниц с Гоном, который перед этим бежал из-под домашнего ареста. Они вместе приехали в город Осака на юго-западе главного японского острова Хонсю. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный самолет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения на сумму 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.