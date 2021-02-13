Заседание по импичменту Трампа возобновится в Сенате 13 февраля

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Заседание в рамках процесса импичмента в отношении бывшего президента Дональда Трампа возобновится в Сенате Конгресса США в субботу в 10:00 по местному времени (18:00 мск). Об этом заявил в пятницу лидер демократического большинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

"В рамках заседания объявляется перерыв до 10:00 завтрашнего дня, субботы, 13 февраля", - отметил он. Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл (от штата Кентукки) перед этим заявили, что у сенаторов закончились вопросы для обвинителей из Палаты представителей Конгресса и адвокатов Трампа. На эту процедуру было отведено около четырех часов, однако законодатели воспользовались только примерно половиной предоставленного времени.

Ранее стороны обвинения и защиты уже изложили свою позицию. Обвинители выступали в Сенате в среду и четверг, а сторона защиты - в пятницу. Ожидается, что итоговое голосование по импичменту в отношении бывшего американского лидера пройдет уже на этих выходных.

Второй импичмент

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат, и во вторник в верхней палате начался процесс в рамках импичмента. Члены Палаты представителей выступают на нем в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Как пояснял ранее Шумер, если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности. Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов Сената - минимум 67 из 100. По подсчетам американских СМИ, демократам пока не удается заручиться поддержкой необходимого числа республиканцев в этом деле. При этом для того, чтобы запретить Трампу, в частности, вновь баллотироваться на пост главы государства, будет необходимо простое большинство членов верхней палаты.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.