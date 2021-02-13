Госдепартамент рекомендовал американцам не ездить в Мьянму

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Власти США в пятницу рекомендовали американцам отказаться от поездок в Мьянму в связи с ситуацией в стране. Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепартамента.

В августе прошлого года внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам США пересмотреть возможные поездки в республику.

"Не совершайте поездок в Мьянму из-за COVID-19, а также гражданских беспорядков и вооруженных конфликтов", - отмечается в заявлении. Как добавили в Госдепе, военнослужащие страны "арестовали и свергли избранных должностных лиц правительства". По мнению американских властей, в стране будут продолжаться протесты и демонстрации против произошедшего.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.

Совет Безопасности ООН в заявлении, принятом 4 февраля, выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Мьянме и призвал немедленно освободить всех задержанных политических лидеров республики.