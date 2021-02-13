Глава офиса Зеленского считает, что США должны подключиться к урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что США должны подключиться к урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, Минские соглашения нельзя выполнить, в них нужно внести изменения.

"Сегодня есть нормандский формат, в котором есть четыре стороны [Германия, Россия, Украина, Франция]. Присоединение нового участника к этому формату - это решение этих четырех участников. Но я абсолютно уверен, что США как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий", - заявил Ермак в переданном в ночь с пятницы на субботу интервью телеканалу "Украина-24".

Говоря о минских соглашениях, глава офиса президента Украины подчеркнул, что спустя шесть лет после их подписания ощутимых результатов в урегулировании конфликта нет. "Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно", - считает Ермак.

В то же время он утверждает, что украинская сторона стремится к выполнению договоренностей. "Украина (и президент много раз об этом говорил) сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны", - заявил он. "Минские соглашения - это единственная площадка. При всей их неидеальности других соглашений не существует. Много спекуляций на эту тему, но я хочу еще раз подтвердить, что Украина является добросовестным приверженцем минских соглашений", - сказал глава офиса президента Украины.

"Поэтому по духу, по принципу эти соглашения есть, они являются единственными, и мы идем по этому пути. Но, безусловно, в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана (представленного представителем Украины в контактной группе Леонидом Кравчуком), который должен базироваться на принципах минских соглашений, безусловно, нужно вносить корректировки", - добавил Ермак.