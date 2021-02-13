Глава МИД ФРГ считает нужным продлить мандат на присутствие в Афганистане

БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Германии нужно продлить мандат на участие в миссии НАТО в Афганистане, чтобы не ставить под угрозу переговорный процесс между афганскими властями и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью, которое опубликовано в субботу редакционной группой Funke.

"Благодаря новому мандату Бундестага мы будем готовы к различным сценариям", - сказал он.

Действующий мандат подразумевает участие в миссии до 1,3 тыс. военнослужащих ФРГ. Он истекает 31 марта. Продлить его должен парламент.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. 4 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что новая администрация пока не приняла решения по поводу вывода войск из Афганистана.

Газета Suddeutsche Zeitung указывает, что намеченную на конец апреля дату вывода войск из Афганистана в НАТО считают нереалистичной. Как заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Германия в складывающейся ситуации "готовится к различным сценариям" и согласовывает свои действия с США. При этом она признала, что участие в миссии позже обговоренной между талибами и США даты может таить в себе риски. "В этом случае мы должны лучше обеспечить защиту наших военнослужащих", - сказала она.

Представитель Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что если договоренности между США и талибами не будут выполнены, то в Афганистане "может стать очень опасно" для немецких военнослужащих. Зампред Левой партии Хайке Хензель со своей стороны заявила, что спустя 20 лет участия в миссии в Афганистане германские войска пора уже вывести.