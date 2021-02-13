Правительство Италии во главе с Марио Драги привели к присяге

РИМ, 13 февраля. /ТАСС/. Новое правительство Италии во главе с Марио Драги приведено к присяге. Торжественная церемония с участием президента республики Серджо Маттареллы транслировалась в субботу на официальном сайте президентского Квиринальского дворца.

Всего в новый кабинет вошли 23 министра, из которых девять без портфеля, как технократы, так и представители почти всех политических партий. Ряд министров из предыдущего кабинета подавшего в отставку Джузеппе Конте сохранили свои посты, включая главу МИД Луиджи Ди Майо, министра внутренних дел Лучану Ламорджезе, министра здравоохранения Роберто Сперанцу, министра по делам культуры Дарио Франческини, министра обороны Лоренцо Гуэрини. Стефано Патуанелли перешел из министерства экономразвития в министерство по вопросам сельского хозяйства.

Бывший глава Европейского центрального банка Драги в пятницу официально дал согласие возглавить правительство и объявил его состав, утвержденный президентом республики.

Президент Серджо Маттарелла 3 февраля официально поручил Драги формирование кабинета для "выполнения первоочередных задач", включая решение санитарного кризиса, после провала попытки восстановить правившую до сих пор коалицию в составе "Движения "5 звезд", Демократической партии и небольших партий "Свободные и равные" и "Живая Италия". Выход из коалиции последней лишил ее поддержки абсолютного большинства в верхней палате (Сенат) парламента и привел к отставке премьер-министра Джузеппе Конте.

Больше политиков, чем технократов

В новом кабинете, поддержанном большинством политических партий, в том числе обычно оппонирующих друг другу, в итоге оказалось больше политиков, чем технократов. Из 15 министерских постов четыре (включая два без портфеля - по делам парламента и по делам молодежи и спорта и два ключевых - МИД и по вопросам сельского хозяйства) получили представители "Движения "5 звезд", три ключевых министерства - Минобороны, Минкультуры и министерство труда остались за Демпартией. Три министерских поста, включая такое ключевое ведомство, как Минэкономразвития, получила "Лига" Маттео Сальвини. Причем Минэкономразвития возглавил его ближайший соратник Джанкарло Джорджетти. Как считают местные аналитики, именно он подтолкнул "Лигу" к более проевропейской линии, рекомендовав Сальвини отказаться от нарочито пророссийской риторики.

Три министерства без портфеля - по делам госслужб, по общим делам и делам автономий и по делам юга и территориальной интеграции возглавили три видных члена партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" - Ренато Брунетта, Мария Стелла Джельмин и Мара Карфанья. По одному посту досталось членам "Живой Италии" (министром без портфеля по делам семьи осталась Элена Бонетти) и "Свободным и равным" (здравоохранение).

Технократы возглавили, в частности, министерства юстиции (Марта Картабия), экономики (Даниэле Франко), инфраструктуры и транспорта (Энрико Джованнини, имеющий опыт работы в правительстве Энрико Летты (2013-2014)), образования (Патриция Бьянки) и по делам университетов (Кристина Месса). Кроме того, в новом кабинете появилось министерство экологической трансформации, которое возглавил физик и специалист по технологическим инновациям Роберто Чинголани.

Местные наблюдатели указывают, что учреждение данного ведомства указывает на приоритеты нового премьера, как и отделение общего образования от университетов, выделение туризма в отдельное ведомство (в будущем с министерским портфелем), а также приглашение топ-менеджера Витторио Колао на должность министра (без портфеля) по инновациям и развитию цифровых технологий. Все эти направления - экологически чистая "зеленая" экономика, образование, технологическое обновление - указываются как приоритетные для проектов инвестирования для восстановления экономик европейских стран после пандемии, на которые ЕС выделяет специальный фонд. 209 млрд евро из него обещаны Италии.

По принятой традиции, в субботу пройдет символическая церемония передачи колокольчика от бывшего новому премьеру и состоится первое заседание нового Совмина. Голосование о доверии в обеих палатах парламента новому правительству пройдет в начале следующей недели, предположительно во вторник и среду. Этому предшествует программное выступление премьер-министра. В оппозиции осталась только партия "Братья Италии" Джорджи Мелони.