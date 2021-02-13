В Финляндии заявили о готовности предоставить площадку для встречи лидеров России и США

ХЕЛЬСИНКИ, 13 февраля. /ТАСС/. Финские власти готовы были бы предоставить площадку для встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, если бы в этом возникла необходимость. Об этом сообщил в субботу глава финского МИД Пекка Хаависто в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос о возможности Финляндии принять такую встречу. 15 февраля Хаависто отправится с визитом в Санкт-Петербург, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, представителями городских властей и Ленинградской области, бизнес-сообществом и неправительственными организациями.

"Мы всегда готовы предоставить свои добрые услуги. Прошлой осенью я имел возможность встретиться с делегациями РФ и США, которые обсуждали в Финляндии Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Обе делегации были рады, что мы смогли предложить нейтральную площадку для переговоров", - сказал Хаависто.

"Если есть необходимость, Финляндия всегда готова предоставить добрые услуги. Конечно, есть и другие альтернативы, но Хельсинки - это всегда хорошее место для встреч", - заключил он.

В июле 2018 года в Хельсинки состоялся российско-американский саммит, в рамках которого прошли первые полноценные переговоры президента РФ Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Кроме того, в финской столице неоднократно проводились российско-американские переговоры по контролю над вооружениями.

Диалог РФ и ЕС

Хаависто, отвечая на вопрос о возможности использования Финляндией российской вакцины, заявил, что Россия и Евросоюз должны поддерживать диалог, в том числе обсуждая сложные вопросы.

"Во всех ситуациях очень важно сохранять дипломатические отношения и общение, даже по очень сложным темам, как это делают, в частности, Финляндия и Россия. Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и Россией", - подчеркнул он.

По его словам, если РФ разорвала бы отношения с ЕС, "это было бы негативным поворотом событий".

При этом Хаависто не стал комментировать возможность новых европейских санкций в отношении РФ, указав, что эти вопросы будут обсуждаться главами МИД стран ЕС.

Ранее в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Брюсселем, если ЕС будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики. В МИД РФ позднее пояснили, что Россия готова к разрыву, если он состоится по инициативе ЕС, а РФ со своей стороны призывает к сотрудничеству.