Зеленский заявил, что подготовил пакет законов о реформе в системе правосудия на Украине

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время внесет в Верховную раду три проекта законов, которые касаются реформы в системе правосудия страны. Об этом сказано в сообщении офиса главы государства в субботу.

"Голосование парламента за эти документы усилит принцип верховенства права и активизирует трансформацию украинских судов в интересах народа. Как следствие, общество ощутит справедливость от работы судей на Украине", - говорится в нем.

Первый проект закона касается передачи полномочий по оспариванию актов центральных органов власти от Окружного административного суда Киева (ОАСК) к Верховному суду (ВС) страны. Апелляционной инстанцией в этом случае станет Большая палата ВС.

"Такое урегулирование подсудности дел ВС как суда первой инстанции сделает невозможным любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через оспаривание в ОАСК", - поясняет офис президента.

Второй проект закона предполагает "обязательную проверку на добродетель" действующих и будущих членов Высшего совета правосудия (ВСП), а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВСП. Третий проект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают введение ответственности за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора ВСП. Зеленский назвал эти законопроекты "крайне необходимыми" и подчеркнул, что будет настаивать на скорейшем их принятии.

Реформа в системе правосудия на Украине является одним из требований, которые выдвигает Международный валютный фонд (МВФ) Киеву для продолжения кредитования страны. Последняя миссия МВФ завершила работу 12 февраля. Между тем сторонам пока не удалось достичь существенного прогресса для возобновления выдачи траншей кредитов.