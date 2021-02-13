{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

The Independent извинилась перед Романом Абрамовичем

По данным издания, газета "ошибочно опубликовала" утверждения соратника Алексея Навального Леонида Волкова о том, что предприниматель является хранителем незаконных средств российского руководства и должен быть подвергнут санкциям
Роман Абрамович Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Роман Абрамович
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Британская газета The Independent принесла извинения российскому предпринимателю Роману Абрамовичу за публикацию, в которой содержались утверждения, что он является хранителем незаконных средств российского руководства и должен быть подвергнут санкциям. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении издания.

Газета уточняет, что слова в отношении Абрамовича в статье от 6 февраля принадлежали соратнику Алексея Навального, Леониду Волкову, и что газета "ошибочно опубликовала эти утверждения".

"Мы не хотели утверждать, что его надо было подвергнуть карательной санкции, - говорится в заявлении газеты. - Мы обращаем внимание на то, что представители Абрамовича публично заявили, что оснований для таких утверждений нет. Мы рады прояснить это и извиниться перед Абрамовичем за любое недоразумение. Ввиду этих ошибок мы согласились сделать пожертвование по выбору Абрамовича и возместить его судебные издержки".

Размеры сумм пожертвования и предстоящих к возмещению издержек не называются.

Теги
ВеликобританияРоссия
Протесты сторонников Трампа в США
Politico: лидер республиканцев в Сенате намерен проголосовать против импичмента Трампа
Заседание по импичменту возобновится в Сенате с принятия решения о вызове свидетелей
Читать полностью