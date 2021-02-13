The Independent извинилась перед Романом Абрамовичем

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Британская газета The Independent принесла извинения российскому предпринимателю Роману Абрамовичу за публикацию, в которой содержались утверждения, что он является хранителем незаконных средств российского руководства и должен быть подвергнут санкциям. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении издания.

Газета уточняет, что слова в отношении Абрамовича в статье от 6 февраля принадлежали соратнику Алексея Навального, Леониду Волкову, и что газета "ошибочно опубликовала эти утверждения".

"Мы не хотели утверждать, что его надо было подвергнуть карательной санкции, - говорится в заявлении газеты. - Мы обращаем внимание на то, что представители Абрамовича публично заявили, что оснований для таких утверждений нет. Мы рады прояснить это и извиниться перед Абрамовичем за любое недоразумение. Ввиду этих ошибок мы согласились сделать пожертвование по выбору Абрамовича и возместить его судебные издержки".

Размеры сумм пожертвования и предстоящих к возмещению издержек не называются.