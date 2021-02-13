Заседание по импичменту Трампа возобновилось в Сенате Конгресса США

Процесс в рамках импичмента начался в Сенате во вторник. В среду и четверг свои доводы приводили обвинители, на что у них ушло около 10-11 часов вместо отведенных на это 16 часов. Сторона защиты изложила свою позицию в пятницу, потратив на это менее трех часов.

Заседание в субботу начнется с принятия решения о вызове свидетелей. Как пишет газета USA TODAY, официальных заявлений на этот счет сделано не было, однако обе стороны дали понять, что не видят необходимости в вызове свидетелей. Если свидетели вызывать не будут, то обвинители и представляющие интересы Трампа юристы выступят с заключительными заявлениями, на что в общей сложности отведено четыре часа. По подсчетам телекомпании CNN, при таком раскладе финальное голосование по импичменту может начаться в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Второй импичмент

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. На процессе в Сенате члены Палаты представителей выступают в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Как пояснял ранее лидер демократического большинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности. Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов Сената - минимум 67 из 100. По подсчетам американских СМИ, демократам пока не удается заручиться поддержкой необходимого числа республиканцев в этом деле. При этом, чтобы запретить Трампу, в частности, вновь баллотироваться на пост главы государства, будет необходимо простое большинство членов верхней палаты.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.