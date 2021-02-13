Сенат США разрешил вызов свидетелей на процесс по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в субботу проголосовал за то, чтобы разрешить вызов свидетелей на процесс в рамках импичмента бывшего президента Дональда Трампа. Трансляцию заседания ведут американские телеканалы.

За это решение проголосовали 55 сенаторов, против - 45. Вопрос о вызове конкретных свидетелей будет решаться отдельными голосованиями.

Ранее в ходе слушания команда обвинителей заявила о желании вызвать в качестве свидетеля члена Палаты представителей от Республиканской партии Джейми Эрреру-Батлер.

"Мы бы хотели иметь возможность вызвать члена Палаты представителей Эрреру", - сказал на заседании в субботу Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд), возглавляющий команду обвинителей. По его словам, Эррера-Батлер могла бы предоставить "дополнительные важные свидетельства, которые подтвердили бы доводы" стороны обвинения.

В частности, Раскин обратил внимание на заявление, которое республиканка от штата Вашингтон сделала ранее на этой неделе в ходе одного из своих выступлений. Эррера-Батлер утверждала, что в разгар беспорядков в Вашингтоне 6 января лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти позвонил Трампу с просьбой вмешаться, на что бывший президент фактически ответил ему отказом. "Что же, Кевин, я полагаю, что люди расстроены из-за [результатов] выборов больше, чем ты", - так, по данным газеты Daily Chronicles, процитировала конгрессвумен ответ Трампа на просьбу своего однопартийца.

В пятницу вечером Эррера-Батлер распространила заявление, в котором высказалась за импичмент Трампа, подчеркнув, что "прошло несколько часов прежде, чем президент сделал что-то весомое с тем, чтобы остановить атаку". "Я уверена, что президент нарушил обещания, данные под присягой, и проголосую за его импичмент", - констатировала республиканка.

Американские СМИ предполагали, что финальное голосование по импичменту может состояться уже в субботу, однако в случае вызова свидетелей разбирательство может затянуться.