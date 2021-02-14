В непризнанном Косове пройдут досрочные парламентские выборы

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы пройдут в воскресенье в автономном сербском крае Косово и Метохия, в одностороннем порядке провозгласившем свою независимость в 2008 году. Как сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) непризнанного образования, на 120 мест в парламенте претендуют 21 политическая партия, пять движений и две коалиции, выставившие 1 079 кандидатов на депутатские кресла. В общей сложности ЦИК зарегистрировал 1 794 862 избирателя, голосование пройдет на 888 избирательных пунктах.

Выборы станут восьмыми по счету и седьмыми внеочередными, поскольку за всю историю существования непризнанной республики ни один созыв парламента не отбыл свой мандат до конца.

Согласно данным опросов общественного мнения, самые высокие шансы на предстоящих парламентских выборах имеет крайне правое движение "Самоопределение" во главе с Альбином Курти, за которое готовы отдать свои голоса свыше 40% избирателей. С двукратным отставанием за ними следует Демократическая партия Косова, лидер которой экс-президент Хашим Тачи вместе со своими ближайшими сподвижниками находится в Гааге в ожидании очередного суда за военные преступления. Ожидается, что в парламент также войдут Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы и "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная.

Среди 120 мест в парламенте 20 мест принадлежат национальным меньшинствам, из которых 10 отведены сербам. В борьбу за 10 депутатских мест вступили три сербские партии, представляющие сербское население Косова и Метохии, наибольшие шансы имеет партия "Сербский список".

Наблюдатели

По сравнению с предыдущими выборами 6 октября 2019 года список избирателей в Косове и Метохии сократился на 143 тысячи человек, при этом в сербских анклавах избирателей стало меньше на 16 тысяч (5% диаспоры). ЦИК непризнанного образования объяснил такое сокращение тем, что в списки не были включены люди, имеющие личные документы, выданные Миссией ООН в Косове (МООНК). Такие документы власти в Приштине не считают основанием для участия в голосовании. При этом в избирательные списки включены более 102 тысяч албанцев, проживающих в Европе.

Несмотря на проблему сокращения списков и затрудненного наблюдения за прозрачностью выборов из-за пандемии, власти Косова впервые не пригласили европейских наблюдателей от ОБСЕ помочь с отслеживанием прозрачности избирательного процесса в четырех муниципалитетах на севере края, населенных сербами. ЦИК в Приштине счел существующие ресурсы наблюдателей достаточными. Всего за выборами будут следить 19 тысяч наблюдателей, представляющих политические партии, СМИ, дипломатические миссии и НПО.

В связи с пандемией коронавируса на выборах в непризнанном Косове будут задействованы специальные мобильные группы, которые посетят заразившихся граждан, чтобы зафиксировать их волеизъявление.

Выборы-2019

На последних выборах, прошедших в непризнанном Косове 6 октября 2019 года, победило "Самоопределение", получившее 29 мандатов из 120, на втором месте был Демократический союз Косова (ДСК) Исы Мустафы (28 мандатов). Основанная Хашимом Тачи Демократическая партия Косова во главе с Кадри Весели заняла третье место с 24 мандатами, а "Альянс за будущее Косова" бывшего премьера Рамуша Харадиная получил лишь 13 мандатов.

"Самоопределение" и ДСК создали коалицию, которая вскоре раскололась. Это произошло после того, как занимавший пост премьер-министра Альбин Курти сменил министра внутренних дел Агима Вели от ДСК, требовавшего введения в Косове чрезвычайного положения из-за коронавируса. После этого Мустафа потребовал голосования о недоверии правительству, его поддержали оппозиционные партии Тачи и Харадиная. 25 марта 2020 года парламент непризнанного Косова после 11-часового заседания большинством голосов вынес вотум недоверия правительству Курти, проработавшему всего 50 дней.

После этого глава непризнанного Косова Хашим Тачи специальным декретом поручил кандидату от Демократического союза Косова Авдулаху Хоти сформировать новое правительство. Хоти был назначен премьером без роспуска парламента и новых парламентских выборов, поскольку Тачи и представители крупнейших партий Косова на переговорах пришли к заключению, что "досрочные выборы в стране не так необходимы" и что "надо сосредоточиться на борьбе с коронавирусом".

22 декабря 2020 года конституционный суд непризнанного Косова признал незаконным процесс избрания Авдулаха Хоти и заявил о необходимости внеочередных парламентских выборов.