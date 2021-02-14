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Трамп поблагодарил своих юристов и сенаторов, не поддержавших его импичмент

Трамп поблагодарил своих юристов и сенаторов, не поддержавших его импичмент - заявление.

Лидер демократов Сената США выразил разочарование итогами голосования по импичменту Трампа
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