Лидер демократов Сената разочарован итогами голосования по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Лидер демократического большинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в субботу выразил разочарование в связи с вынесением верхней палатой американского законодательного органа оправдательного вердикта в рамках процедуры импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа.

"Большинство республиканцев Сената <...> проголосовали за то, чтобы оправдать бывшего президента Трампа, навсегда вписав свои имена в историю рядом с его именем. <...> Бывший президент пытался отменить итоги законных выборов, спровоцировал нападение на наши собственные власти, и больше половины республиканцев решили оправдать это", - сказал Шумер, выступая в Сенате. Трансляцию ведут американские новостные телеканалы.

Ранее в субботу Сенат по итогам голосования оправдал Трампа.