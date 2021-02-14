{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байден официально выдвинул Викторию Нуланд кандидатом на пост заместителя госсекретаря США

Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату проведения слушаний, на которых ей предстоит ответить на вопросы законодателей

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в субботу направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

На эту тему
Команда Байдена: знакомые все лица

"Кандидатуры направлены в Сенат: <...> Виктория Нуланд <...> [выдвигается] на должность заместителя госсекретаря", - сказано в сообщении. Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату проведения слушаний, на которых Нуланд предстоит ответить на вопросы законодателей, через некоторое время после этого в верхней палате состоится голосование по вопросу утверждения ее кандидатуры на должность заместителя госсекретаря. О решении Байдена выдвинуть на этот пост именно Нуланд было объявлено в середине января.

Ранее Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года Нуланд в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.

Во время массовых протестов в Киеве в 2014 году, которые привели в итоге к свержению украинского лидера Виктора Януковича, Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичОбама, БаракСШАБайден, Джозеф (Джо)
Протесты сторонников Трампа в США
Конгресс США примет меры, чтобы не допустить повторения штурма Капитолия
Читать полностью