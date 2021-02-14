Конгресс США примет меры, чтобы не допустить повторения штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Конгресс Соединенных Штатов примет меры, чтобы расследовать все обстоятельства январского вторжения в Капитолий и не допустить повторения в будущем инцидентов подобного рода. С таким заявлением выступила в субботу спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния).

"Однако мы будем двигаться вперед, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится, <...> чтобы расследовать и оценить, что стало причиной этого - как в плане мотивации, так и в плане безопасности <...>", - подчеркнула Пелоси, комментируя на пресс-конференции штурм Капитолия в свете решения Сената Конгресса оправдать предыдущего президента США Дональда Трампа в рамках второго процесса его импичмента. Контролируемая демократами Палата представителей обвиняла республиканца Трампа в том, что он фактически спровоцировал мятеж, который и привел ко вторжению в Капитолий.