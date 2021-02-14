{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты сторонников Трампа в США
Обновлено 

Конгресс США примет меры, чтобы не допустить повторения штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Конгресс Соединенных Штатов примет меры, чтобы расследовать все обстоятельства январского вторжения в Капитолий и не допустить повторения в будущем инцидентов подобного рода. С таким заявлением выступила в субботу спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния).

На эту тему
От штурма Капитолия сторонниками Трампа до признания Конгрессом победы Байдена. Хронология

"Однако мы будем двигаться вперед, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится, <...> чтобы расследовать и оценить, что стало причиной этого - как в плане мотивации, так и в плане безопасности <...>", - подчеркнула Пелоси, комментируя на пресс-конференции штурм Капитолия в свете решения Сената Конгресса оправдать предыдущего президента США Дональда Трампа в рамках второго процесса его импичмента. Контролируемая демократами Палата представителей обвиняла республиканца Трампа в том, что он фактически спровоцировал мятеж, который и привел ко вторжению в Капитолий.

Теги
СШАТрамп, ДональдПротесты сторонников Трампа в США
Виртуальный саммит G7 по коронавирусу пройдет 19 февраля
Встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и ЕС станет первой с апреля 2020 года
Читать полностью