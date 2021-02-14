Отстраненный от работы за хамство заместитель пресс-секретаря Белого дома ушел в отставку

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Ти Джей Дакло, отстраненный ранее от работы за неподобающее поведение в отношении корреспондентки газеты Politico Тары Палмери, ушел в отставку.

"Мы приняли отставку Ти Джея Дакло после беседы с ним сегодня вечером. <...> Каждый день мы стремимся соответствовать установленным президентом [США Джо Байденом] стандартам в вопросе отношения к другим с уважением, достоинством, вежливостью", - говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Как сообщали ранее американские СМИ, Дакло требовал от Палмери отказаться от подготовки материала о его романтической связи с корреспонденткой новостного интернет-портала Axios Алекси Маккэммонд. Заместитель официального представителя американского лидера, как передают вашингтонские СМИ, в том числе угрожал Палмери и допустил хамские высказывания в ее адрес. "Я вас уничтожу", - сказал сотруднице Politico Дакло, имея в виду репутацию Палмери. Конфликт начался еще в день инаугурации президента США Джо Байдена (20 января) и привел к тому, что редколлегия Politico обратилась к руководству аппарата Белого дома.

Псаки ранее сообщала, что Дакло извинился перед Палмери, а также отправил ей "личное послание", в котором выразил "глубокое сожаление" по поводу случившегося. Псаки подтвердила, что поводом для разбирательства стал разговор на повышенных тонах между Дакло и Палмери, касавшийся его личной жизни.