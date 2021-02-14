Китай обвинил США в "деструктивности" в ответ на критику в отношении работы ВОЗ в Ухане

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Китайские власти считают деструктивными действия США на международной арене, поскольку они "препятствуют международной борьбе с коронавирусом". Об этом заявило в воскресенье посольство КНР в Вашингтоне в ответ на критику Белого дома по поводу эффективности работы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане.

"В последние годы Соединенные Штаты предприняли действия, которые оказали большое деструктивное влияние на работу многостороннего механизма ВОЗ. Вашингтон создал значительные препятствия для международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом", - говорится в распространенном заявлении.

Как в нем подчеркивается, Пекин надеется, что США "займут ответственную и прозрачную позицию", а также "предпримут реальные шаги" для оказания поддержки всеобщим мерам по противодействию пандемии.

Как заявил в субботу помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, Соединенные Штаты настаивают, чтобы Китай предоставил данные о распространении коронавируса с самых первых дней вспышки инфекции. По его словам, власти США обеспокоены тем, "в каком виде представлены данные" расследования ВОЗ в Ухане, и имеют вопросы по поводу того, "каким образом они были получены". Вашингтон потребовал "независимого доклада", который бы "основывался на выводах экспертов и не подвергался вмешательству со стороны китайских властей".

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы ВОЗ заявили, что не добились какого-либо прорыва в ходе поездки в Ухань с целью изучения причин происхождения коронавируса, однако в процессе работы с коллегами из КНР они выдвинули собственные гипотезы. Наиболее вероятная версия: инфекционный агент передался от диких животных через промежуточное звено. По мнению специалистов, он мог сначала распространиться среди одной популяции, послужившей естественным "резервуаром", в котором вирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал заразным для людей.