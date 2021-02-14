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Сенатор Грэм опасается, что импичмент по политическим мотивам станет новой нормой в США

Республиканец заявил, что Палата представителей никогда не ставила себе целью выяснить, что произошло 6 января и потом уже установить виновных

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) выразил опасение, что процедурой импичмента в США в будущем будут все чаще злоупотреблять с единственной целью помешать политическим противникам занимать государственные должности. Соответствующее мнение он выразил в субботу на своей странице в Twitter, комментируя голосование в Сенате Конгресса США, по итогам которого был оправдан бывший президент Дональд Трамп.

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"Палата представителей никогда не ставила себе целью выяснить, что произошло 6 января (в день штурма Капитолия сторонниками Трампа - прим. ТАСС), и потом уже установить виновных. Они сразу же возлагали полную и абсолютную вину на президента Трампа, вне зависимости от чего бы то ни было", - уверен Грэм.

"Я боюсь, что если этой модели будут следовать в будущем, то импичмент с целью запретить кому-либо занимать государственные посты, основанный на ненависти к политическим противникам, станет нормой", - написал он. При этом сенатор надеется, что ошибается и это все же не повторится.

Ранее в субботу Сенат Конгресса США по итогам голосования оправдал Трампа. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов при необходимых 67, против - 43.

Второй импичмент

Процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была одна - подстрекательство к мятежу. На процессе в Сенате члены контролируемой демократами Палаты представителей выступали в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных. В случае вынесения обвинительного заключения сенаторы-демократы намеревались также провести голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные посты. Трамп, однако, был оправдан.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергся один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

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